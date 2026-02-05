Haberler

Edirne'de umre vaadiyle 17 kişiyi dolandırdılar

Edirne'de umre vaadiyle 17 kişiyi dolandırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de umre ibadeti için bir turizm firmasına para yatıran 17 vatandaş dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Üç ay süresince oyalandıklarını belirten mağdurlar, paramız ve umutlarımız çalındı dedi.

Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek amacıyla bir turizm firması çalışanıyla anlaşan ve kişi başı bin 350 dolar ödeme yapan 17 vatandaş, dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Edirne'de kutsal toprakları ziyaret etmek için hazırlık yapan 17 kişilik grup, ödemelerini İstanbul'daki bir tur firmasının E.Ş. isimli görevlisinin banka hesabına yatırdı. İddiaya göre, 3 ay boyunca farklı tarihler verilerek oyalanan vatandaşlar, ödeme yaptıkları şahsa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Fatma Özcan, 3 ay önce yaptıkları ödemeye rağmen muhatap bulamadıklarını belirterek, "Sürekli farklı tarihlerle bizi oyaladılar. Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer mağdur vatandaş ise parayı zor şartlarda biriktirdiklerini dile getirerek, "Ailem gece gündüz çalıştı, ev temizliğine gitti. Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar. Kutsal toprak hayalimizin yıkılmasına sessiz kalınmasın" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek suç duyurusunda bulunan grubun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir
2026 Türkiye'sinde yaşandı! Aracın içinde boğularak can verdi

2026 Türkiye'sinde yaşandı! Aracın içinde boğularak can verdi