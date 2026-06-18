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Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de polis ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, nakit paralar ve dijital ele geçirildi, olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürütülen projeli çalışma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda R.A., M.K., G.A. ve A.A. isimli şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, yüksek miktarlarda senet imzalatarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. Delillere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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