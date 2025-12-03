Kış lastiği takmayan sürücülere ceza
Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla trafik polisleri, lastik denetimi yaptı. Kış lastiği takmayan sürücülere toplamda 5 bin 856 lira ceza uygulandı.
Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Selimiye Camii Meydanı'ndaki denetim noktasında ekiplerce durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 5 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendirdi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa