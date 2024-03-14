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Edirne'de Jandarma Operasyonunda 105 Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi

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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda sikke, taş obje, metal obje ve ruhsatsız silahlar bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirdi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 70 adet, sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 6 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İpsala Edirne Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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