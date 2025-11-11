Haberler

Edirne'de İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan iş adamı Uğur Selvi, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Selvi'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evin ölü olarak bulunan iş adamı toprağa verildi.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki evinde giden iş adamı Uğur Selvi'den (44) haber alamayan arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi. Selvi'yi yatak odasında hareketsiz halde bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selvi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi'nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uğur Selvi'nin cenazesi Keşan'a getirildi.

Selvi'nin cenazesi, Çamlıkent Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
