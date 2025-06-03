Edirne'de Benzin Pompası Unutuldu, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Edirne'de Benzin Pompası Unutuldu, Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Edirne'de bir sürücü, benzin pompasını aracının üzerinde unutarak yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Olay sırasında yakıt kesicisi devreye girdi ve büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

Edirne'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, yakıt aldıktan sonra benzin pompasını aracının üzerinde unutarak, yakıt pompasının kopmasına neden oldu.

Edirne'de bir sürücü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti.

Çevredeki bir vatandaş ise yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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