Düzce'de Usulsüz Motosiklet Operasyonu: 21 Araç Ele Geçirildi, 27 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkezli 3 ilde 'motosikletlerde usulsüz silindir hacmi artışı' ile ilgili düzenlenen operasyonda 21 motosiklete el konulurken 27 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçundan ilimiz merkezi ve Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren ve aynı kişiye ait R.M isimli iki iş yerinin, satış yaptığı 50 cc motosikletlerin üzerinde gayri resmi tadilat yaparak 80-110-125-135 cc'lik modeller haline getirmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında motorların satışını ve teknik değişikliğini yapan 7 teknik değişiklik yapılmış, motorları satın alan 20 şüphelinin teminine yönelik Düzce'de 23, Bolu'da 2 ve Zonguldak ilinde 1 olmak üzere toplam 26 ikamette 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda motorların satışını ve teknik değişikliğini yapan 7 ve değişikliği yapılmış motorları satın alan 20 olmak üzere, toplamda 27 şüpheli gözaltına alınmış ve 21 motosiklete de el konulmuştur" denildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - DÜZCE