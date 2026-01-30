Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın 2.5 saatlik çalışma ile söndürülürken, alevlerin küle çevirdiği fabrika içerden görüntülendi.

Düzce'de bir strafor fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlerin küle çevirdiği üretim alanları içerden görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Strafor malzemenin yanıcı yapısı nedeniyle alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara ve bitişiğindeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Küle dönen fabrika içerden görüntülendi

Yangın sonrası fabrikada oluşan hasar fabrika içerisinden kayda alındı. Görüntülerde üretim alanlarının tamamen kullanılamaz hale geldiği, makinelerin eridiği ve fabrikanın büyük bölümünün küle döndüğü görüldü. Yangınla ilgili can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. - DÜZCE