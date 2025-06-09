Düzce'de Kurban Bayramı Dönüşü Trafiği Kısıtlıyor

Düzce'de Kurban Bayramı Dönüşü Trafiği Kısıtlıyor
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Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, memleketlerinden dönen vatandaşlar Düzce geçişinde ağır trafikte ilerliyor. Anadolu Otoyolu'nda saatlik 10 bin araç geçiş yaparken, bazı bölgelerde trafik tıkanma noktasına geldi. D-100 karayolundaki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirenler dönüş göçüne başlarken, Düzce geçişinde trafik ağır ilerliyor.

Kurban Bayramı'nın dört günlük tatilinin sona etmesi ile birlikte bayramı memleketlerinden geçiren, vatandaşlar dönüş göçüne başladı. Saatte 10 bin aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde İstanbul istikametinde trafik ağır ağır ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nda ki sıkışıklıktan kaçmak isteyenlerin tercih ettiği D-100 karayolunda da sıkışıklık yavaş yavaş başlarken, trafik polisi ekiplerince kavşaklarda ışıkların sürekli açık kalması için müdahaleler yapılıyor. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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