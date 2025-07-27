Düzce'de Hız Denetimlerinde Bin 665 Sürücüye Ceza

Düzce'de Hız Denetimlerinde Bin 665 Sürücüye Ceza
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Düzce'de trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, son bir hafta içinde 308 hız ihlaline daha olmak üzere toplam bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı. 308 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 9 binin üzerinde araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 308 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 50 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 148 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 158 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 37 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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