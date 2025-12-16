Gübre ve zirai ilaç bayilerine denetim

Düzce il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, il ve ilçelerde faaliyet gösteren gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; satışa sunulan ürünlerin ruhsat, etiket ve ambalaj bilgileri, depolama ve muhafaza şartları, ayrıca mevzuata uygunluk ve kayıt düzeni titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında, ürünlerin son kullanma tarihleri ile izlenebilirlik kayıtları da kontrol edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin kaliteli, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla ve aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalarla hem üreticilerin hem de çevrenin korunması hedeflenirken, tarımsal üretimde güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor. - DÜZCE