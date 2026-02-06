Haberler

Teraziye düzenek kurup üreticiyi zarara uğratan şüpheliler yakalandı

Teraziye düzenek kurup üreticiyi zarara uğratan şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de köylerde fındık alımı yapan 3 kişi, dijital terazilerine yerleştirdikleri düzenekle üreticileri dolandırdı. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin 750 kg fındık haksız yere elde ettikleri ve 150 bin lira zarara yol açtıkları belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köyleri dolaşarak fındık alımı yapan ve terazilerine yerleştirdikleri düzenekle üreticileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyleri dolaşarak fındık toplayan bazı kişilerin tartım sırasında hile yaptığı bilgisi üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin dijital terazinin içine özel bir düzenek yerleştirdiği ve bu yöntemle tartımları eksik gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle üreticilerden haksız yere yaklaşık 750 kilogram fındık elde ettiği ve vatandaşları 150 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyonda, şüphelilerin kullandığı kamyonetler ile biri düzenekli 2 teraziye el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu