Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp

Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp
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Eski Juventus ve Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, aynı zamanda eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin evi soyuldu. 70 yaşındaki ismin çok sayıda kupa ve madalyası çalındı.

Bir zamanların efsane oyuncuları arasında yer alan Eski Juventus ve Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin başı dertte.

EVİ SOYULDU

RTL'de yer alan habere göre; Michel Platini'nin evi soyuldu. Olayın cuma günü sabah saat 5:30'da gerçekleştiği açıklanırken, 70 yaşındaki Fransız ismin Casissa'daki evinin bahçesinden gelen sesleri duyduktan sonra uyandığı ve pencereden dışarı baktığında siyah giysili ve kapüşonlu bir adam gördüğü belirtildi. Soygun yapan hırsızın eski UEFA başkanını görünce hemen kaçtığı ifade edildi.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp

KUPA VE MADALYALAR KAYIP

Platini'nin evi inceledikten sonra ayrı bir bölmede saklanan kupa ve madalyaların kayıp olduğunu tespit etti. Polise verdiği ifade de yaklaşık 20 eşyasının olmadığını dile getirdi. Toplam hasar miktarı henüz tespit edilmedi. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Cemre Yıldız - 3.Sayfa
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