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Dünya Rekortmeni Engelli Sporcuya Hatalı Trafik Cezası

Dünya Rekortmeni Engelli Sporcuya Hatalı Trafik Cezası
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli sporcu Cem Esmeray, engelli park yeri kartı olmasına rağmen aracına kesilen 1.380 TL trafik cezasıyla şok oldu. Durumu e-Devlet üzerinden öğrenen Esmeray, adli mercilere başvuruda bulunma kararı aldı. Olay, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünya rekortmeni engelli sporcu Cem Esmeray, 5 Aralık'ta engelli park yerine park ettiği aracına kesilen idari para cezasıyla büyük şok yaşadı.

Engelli sporcu Cem Esmeray, 5 Aralık'ta üzerinde engelli park kartı bulunan ve emniyet sisteminde engelli aracı olarak kayıtlı olan 10 N 6810 plakalı aracını engelli park yerine park etti. Esmeray'a engelli park yerine park etmesinden dolayı bin 380 TL trafik cezası kesildi. Esmeray, durumu e-Devlet üzerinden öğrendikten sonra avukatı Fatih Büyükçakır ile görüşerek, adli mercilere başvuruda bulunma kararı aldı.

Engelli sporcu Cem Esmeray, İHA muhabirine yaptığı açıkmamada yaşadığı bu olayın engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara bir örnek olduğunu belirterek, "Pozitif ayrımcılık ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmeli" dedi. Esmeray, "Engelli bir sporcu olarak dünya rekortmeniyim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü atlattığımız şu dönemde ne yazık ki 5 Aralık tarihinde talihsiz bir olay başımıza gelmiştir. Şöyle ki Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı bulunan ve üzerinde engelli araç park yeri kartımız bulunan aracımızı, engelli araç park yerine koyduk. E-Devlet üzerinden tarafıma engelli araç park yerine park ettiğimden dolayı bir park cezası geldiğini gördüm. İlgili alana geldiğimde, farklı araçların burada park ettiğini ve alanı işgal ettiğini fark ettik. Bu durumun akabinde esnafla yaptığımız görüşmede şunu öğrendik: İlgili personel arkadaşlarımız, araçlarını buraya yanaştırıp yalnızca aracımızın plakasının fotoğrafını çekmiş ve bunun üzerine tarafımıza ceza kesmişler. Oysa aracımızın emniyetten sorgusu yapıldığı takdirde veya araçtan inip bakıldığında ön camında görüleceği üzere emniyet tarafından verilmiş engelli park kartı mevcut bulunmasına rağmen ceza işlemi uygulanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak adli mercilere başvurmuş ve ilgili personel hakkında gerekli soruşturmanın yapılması hususunda dava dosyalarımızı açmış bulunmaktayız. Maalesef ki hep birlikte olmamız ve pozitif ayrımcılığın engelliler için daha fazla uygulanması gerektiği bir dönemde böyle bir durumun yaşanması hoş olmamıştır. Bu tür farkındalığı oluşturabilmek için uğraş içerisinde bulunduğumuz bir süreçte yaşanan bu durumun üzücü olduğu kanaatindeyim" dedi.

Esmeray'ın avukatı Fatih Büyükçakır ise, "Müvekkilim, engelli olmasına ve engelli aracına sahip olmasına rağmen engelli park yerine park ettiği aracı yüzünden idari para cezasına maruz kalmıştır. Bu durumla ilgili gerekli yerlere başvurularımızı yaptık ve itirazlarımızı sunduk. Bize göre burada emniyet çalışanlarının bir ihmali söz konusudur. Esnaf arkadaşların anlattığına göre emniyet tarafından görevli personel aracın yanına yanaşıp, yalnızca plakasının fotoğrafını çekmiş ve yoluna devam etmiştir. Halbuki aracın ön tarafında müvekkilimin engelli park kartı bulunmaktadır. Bu durum göz ardı edilmiştir. Ayrıca müvekkilimin aracı emniyet sisteminde engelli aracı olarak kayıtlıdır. Bu tamamen bir ihmalkarlık örneğidir ve bu durum engelli vatandaşları mağdur etmektedir. Emniyet çalışanlarının bu tür konularda daha fazla hassasiyet göstermesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Engelli sporcu Cem Esmeray, 2014 yılında 22 metreye dalarak dünyada ilk kez tescilli "bedensel engelli" tüpsüz dalışı gerçekleştirmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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