Düğün Öncesi Havaya Ateş Açan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

BURSA'da düğün öncesi, gelin evinin önünde tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ağustos'ta, saat 17.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin evine giden damat tarafı, trafikte seyrederken havaya ateş açarak ilerledi. Kalabalık grup, gelin evinin bulunduğu sokağa geldiğinde de meşaleler yakıp araçlarından inerek, havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; havaya ateş açılırken, sokakta bulunan çocukların korkarak elleriyle kulaklarını kapatıp, otomobillerin arkasına saklandığı görüldü. Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilerden F.K. (32), E.T. (19) ile U.B. (22) gözaltına alınırken, 2 tabanca ile 1 tüfeğe de el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.