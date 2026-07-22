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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan LPG tankeri Sürmene Tersanesi'nde tamir edilmeyi bekliyor

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan LPG tankeri Sürmene Tersanesi'nde tamir edilmeyi bekliyor
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Karadeniz'de 16 Temmuz'da dron saldırısına uğrayan LPG tankeri, yangın söndürüldükten sonra Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarına demirleyerek tamir için sıra bekliyor.

Karadeniz'de 16 Temmuz'da dron saldırısına uğrayan LPG tankeri Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarına demirleyerek tamir için sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gemi saldırı sonrası tamir işlemleri için Trabzon'a gelirken, 17 Temmuz günü Trabzon'un Sürmene ilçesine ulaşarak açığa demirledi. Gemi 5 gündür Sürmene ilçesinde açıklarında tersanede tamir için sıranın kendisine gelmesini bekliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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