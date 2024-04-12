Drift atan trafik magandası hem ceza yedi hem araç men edildi

Drift atan trafik magandası hem ceza yedi hem araç men edildi

KAYSERİ - Kayseri'de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.

Kayseri'de drift yapıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarından tespit edildi. Araç sürücüsüne 35 bin 119 TL para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.