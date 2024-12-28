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Döviz bürosunu soyup sahibini rehin aldı, 'borçlarım vardı' savunması yaptı

Döviz bürosunu soyup sahibini rehin aldı, 'borçlarım vardı' savunması yaptı
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Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun gerçekleştirip iş yeri sahibini rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken borçları olduğu için soygunu yaptığını öne sürdü.

Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun gerçekleştirip iş yeri sahibini rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken borçları olduğu için soygunu yaptığını öne sürdü.

Olay, 26 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyup S. (56) yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlara doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. 17 bin 435 euro, 18 bin 810 TL ve 50 dolar para alan Eyup S., iş yeri sahibi İbrahim Halil T.'yi rehin alıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Çukurova devriye ekipleri intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis, Eyup S.'ye kaçacak fırsat vermedi. Şüpheli, rehine ile birlikte ara sokakta polis tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Eyup S.'nin emniyetteki ifadesinde, "Borcum olduğu için yaptım, geçim sıkıntısı çekiyordum" dediği iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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