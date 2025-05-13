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Döviz Bozdururken Kapkaç Kurbanı Oldu

Döviz Bozdururken Kapkaç Kurbanı Oldu
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Samsun'da döviz bürosunda para bozduran bir kişi, pastanede kapkaç yöntemiyle çantasını kaybetti. Polis, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Döviz bozdururken takip edip pastanede çantasını kapkaçla çaldı

SAMSUN - Samsun'da döviz bürosunda para bozduran bir kişiyi takip eden şahıs, gittiği pastanede dalgınlığından faydalanarak içi para dolu çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Mecidiye mevkisindeki döviz bürosunda döviz bozduran E.M.B. isimli şahsı takip eden O.Y. (25), müşterinin oturduğu pastanede dalgın anını fırsat bilerek çantasını çalıp kaçtı. Çantanın içerisinde 7 bin TL, 150 Azerbaycan manatı, kimlik ve banka kartları bulunduğu belirtildi.

Polis kısa sürede yakaladı

Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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