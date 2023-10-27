Dörtyol'da masaj salonlarına yapılan baskında 11 yabancı kadın yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan baskında, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yapılan denetimlerde iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan masaj salonlarına operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde bazı tesislerin kaçak olarak kullanıldığı, iş yerinde çalışan 11 yabancı Tayland uyruklu kadının vize ihlali yaptıkları ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, yabancı uyruklu 11 kadın sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan denetimlerde ayrıca iş yerlerine 64 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY