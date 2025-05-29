Dolandırıcıların 'İkiz Araç' Yöntemine Dikkat!

Dolandırıcıların 'İkiz Araç' Yöntemine Dikkat!
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Kurban Bayramı ve yaz dönemiyle birlikte ikinci el otomobil sektöründe dolandırıcılık vakaları artıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların şasi numarası değiştirilmiş 'ikiz araç' yöntemine karşı vatandaşları uyarıyor.

Dolandırıcıların 'ikiz araç' oyununa dikkat

KONYA - Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Dolandırıcıların 'ikiz araç' yöntemiyle haksız kazançlar elde etmesine karşı uzmanlar uyarıda bulundu.

İkinci el otomobil sektöründe dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, dolandırıcıların şasi numarası değiştirilmiş ikiz araç yöntemine dikkat çekiyor. Aracın şasi numaralarını değiştirerek ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte bir rapor alarak araçların kusurları gizleniyor.

"Şasi numarası 3 yerden kontrol edilmeli"

Dolandırıcıların son zamanlarda trend hale getirdiği yöntemi anlatan Ekspertiz Uzmanı Şenol Uysal, "Öncelikle vatandaşlar araçlarını tanıdık ve bilindik bir yere ekspertize götürmeleri lazım. Ekspertizde yapılması gereken şey, şasi numaralarını beyinden kontrol etmeleri lazım ve araç üzerindeki şasi numaraları, motor, kaportada ve beyinde olur. Şasi numarası 3 yerden kontrol etmeleri lazım, çünkü değişiklikler olabilir. Şasi numaralarının etraflarında kesme var mı, ekleme var mı, bunları kendileri görmeleri bu noktalara kesinlikle bakılması lazım. Bu yönde vatandaşlar daha dikkatli olmalı. Ekspertiz uzmanlarının da dikkatli olması lazım. Herhangi bir müdahale olduğu zaman emniyete müracaat ediyoruz, aracın bu şekilde piyasadan çekilmesini sağlıyoruz" dedi.

"Şasi numarası uydurularak piyasaya ikiz araç olarak sürülüyor"

Deprem bölgelerinden halen araçların dolandırıcılar tarafından tercih edildiğine değinen Şenol Uysal, "Kontrol ettiğimiz araçlar üzerinde karşılaştığımız olaylardan bazıları ise, deprem bölgelerinden ezilen araçların, şasi numaraları bilhassa kesilerek geliyor. O şasinin uydurularak piyasaya ikiz araç olarak sürülüyor. Plakalar, şasi numaraları kontrol edilmeli. Böyle birkaç tane biz burada rastladık ve araç alacak vatandaşlarımızı uyardık. Kimsenin canı yanmasın, kimse haksız kazanç sağlamasın. Bu olaylar resmen dolandırıcılıktır, bunun için vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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