Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si kurşunlandı

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'nın ATM'si, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmasıyla meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ATM çevresinde delil çalışması gerçekleştirdi.

Dün gece saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı