Haberler

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si kurşunlandı

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si kurşunlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'nın ATM'si kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri delil çalışması başlattı. Dün gece de bankanın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'nın ATM'si, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmasıyla meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ATM çevresinde delil çalışması gerçekleştirdi.

Dün gece saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi

Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi
Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara alarma geçti! 17 yaşındaki Fatmanur her yerde aranıyor
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor