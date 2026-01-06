Haberler

Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen ve 11 ilde yapılan 'Sanal Kıskaç Operasyonu'nda, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlardan dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 827 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde yapılan "Sanal Kıskaç Operasyonunda" gözaltına alınan 17 şüphelinden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vermek suretiyle vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yapmak suretiyle para transferi yapan, ülke geneli çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacimleri 827 milyon 473 bin TL olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1'inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
