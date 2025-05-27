Diyarbakır'da Sahte Altın Çetesi: 12 Kuyumcu Mağdur Oldu

Diyarbakır'da Sahte Altın Çetesi: 12 Kuyumcu Mağdur Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir kadın, jelatinli sahte altınları 12 kuyumcuya satarak, esnafın mağdur olmasına yol açtı. Kuyumcular Odası Başkanı, sahte altınların iyi bir markayı taklit ettiğini belirtirken, mahkeme süreçlerinin caydırıcı olmadığını vurguladı.

Diyarbakır'da bir kadının, jelatinli 5 gramlık sahte altınları 12 farklı kuyumcuya sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, sahte 5 gramlık külçe altının jelatinli ve çok iyi bir markayı taklit ederek esnafa verildiğini söyledi. Yüksel, 12 esnafın mağdur olduğunu, Türkiye'nin belli başlı markası ve sertifikalı ürünleri üreten firmanın profesyonel bir şekilde taklit edildiğini belirtti.

Bir esnafın çok titiz bir şekilde incelemeden, açmadan durumu tespitinin mümkün olmadığına dikkat çeken Yüksel, "Cezalar caydırıcı değil, çete başları yakalanmadı. Bir kapıdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Birinci mahkemede şikayetçi bulunmadığı zaman ikinci mahkemede zaten serbest kalıyorlar. Esnaf da yorucudur gidemiyor. İşini gücünü bırakıp sürekli mahkemeye gidemiyor. Caydırıcı mahkeme sonucu çıkmadığı için esnaf da artık uğraşmıyor. Ben gitsem de ne olacak diyor. Bir hafta boyunca mahkeme, karakol arası git gel yapıyor esnaf, sonuç olarak mağduriyeti giderilmiyor" dedi.

Yüksel, jelatin sistemi ile Diyarbakır'da satış yaptıklarını ama bunun da sahtesinin üretildiğini belirterek, "Emniyete başvurduk 8 kişi tutuklandı ama bir şey çıkmadı. Çetenin başı, nerede ürettiği çıkmadığı için hepsi serbest kaldı. Çeyrek, yarım, cumhuriyet dediğimiz sürekli vatandaşların alım satım yaptığı ürünler olduğu için Darphane Genel Müdürümüz uzaktan takip sistemi ile bir çalışma başlattı. Bayramdan sonra bu sistemi faaliyete geçireceğiz. Her bir çeyrek, yarım ya da cumhuriyetin bir karekod şifresi olacak. Telefon ile karekodu esnaf okutacak orijinal midir? Orijinal değil midir? Bu şekilde alım satım yapabilecek. Böyle bir sistem çalışılıyor ve inşallah bunu faaliyete koyarlar kendimiz ve esnafımız rahatlar" şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Furkan Tekin de iki gün önce sahte altın olayıyla karşı karşıya kaldığına değinerek, "Daha önce çalıştığımız bir firmaydı. Gelen ürün jelatininden olsun, ambalajından olsun kötü bir görüntüye sahipti ve ağırlık olarak da biraz düşük geldiğini hissettim ondan dolayı almadık. Diğer esnafın da dikkat etmesini isterim. Jelatinini kontrol etsinler, şifresini kontrol etsinler. Yeni düzenlemede çip gelecekmiş daha dikkatli olmalarını herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şüpheli kadının gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.