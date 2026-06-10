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Diyarbakır'da Otokoç binasına silahlı saldırı

Diyarbakır'da Otokoç binasına silahlı saldırı
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Diyarbakır'da Otokoç binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı olmazken maddi hasar oluştu. Çalışanlar ise zararın yoldan sıçrayan taştan kaynaklandığını iddia etti.

Diyarbakır'da Otokoç binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otokoç görevlileri, yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taşın camlarına isabet ettiğini savundu.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Otokoç binasında meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.

Otokoç çalışanları ise yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taş parçasının camlarına isabet ettiğini, izin bu nedenle oluştuğunu belirtti. Görevliler, olay sonrası camı değiştirdi.

Diyarbakır'da son 3 günde Koç Holding'e ait iş yerlerine 3 farklı silahlı saldırı düzenlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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