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Diyarbakır'da maç sonrası havai fişek 7. kat balkonunda patladı, 2 kardeş yaralandı

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Diyarbakır'da maç sonrası havai fişek 7. kat balkonunda patladı, 2 kardeş yaralandı
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Diyarbakır'da maç kutlamaları sırasında bir kişinin binaları hedef alarak attığı havai fişek, 7. kattaki evin balkonuna girerek patladı. Balkonda bulunan 2 kardeş yaralandı; birinin vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştu, çenesine ve kulağına dikiş atıldı.

Diyarbakır'da maç kutlamalarını bahane ederek evleri hedef alan bir kişinin attığı havai fişek, 7'nci kattaki evin balkonuna girerek patladı. Olayda 2 kardeş yaralanırken, havai fişeğin atılması ve balkona girmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, pazar gecesi meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından sokağa çıkan bir grup etrafa dehşeti yaşattı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde caddenin ortasında bulunan kişiler, ellerindeki havai fişekleri kontrolsüzce patlatmaya başladı. Refüjde bulunan bir kişi de havai fişekleri çevredeki binaları hedef alarak patlattı. Bazı havai fişekler binaların duvarlarına çarparken, atılanlardan biri binanın 7'nci katındaki evin balkonundan içeri girerek patladı. Olayda balkonda bulunan 2 kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kardeşlerden birinin vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştuğu, çenesi ve kulağına dikişler atıldığı öğrenildi. Öte yandan havai fişeğin atılması ve fişeğin balkona isabet etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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