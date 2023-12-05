Diyarbakır'da Ev Konservesinden Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ev konservesinden zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Diğer aile bireyleri ise tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da ev yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ev konservesinden zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde İzzetin Çifti, eşi Remziye Çiftçi (67), torunları Ezgi Çiftçi ve Elif Çiftçi (3), ev yapımı konserveden zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vakalar, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavileri Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam ediyor.

Çiftçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.