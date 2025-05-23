Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığı: İki Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığı: İki Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır'da sosyal medyada boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek dolandırıcılık yapan sekiz şüpheliden iki kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda boş kutu, cep telefonları ve belgeler ele geçirildi.

Sosyal medyadan boş elektronik sigara kutularını dolu gibi gösterip dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medyadan boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullandıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sosyal medya alım-satım platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullandıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Mayıs'ta Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan muhtelif miktarda boş elektronik sigara kutuları, 5 adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen S.Ç., Y.D., M.M.E., Ö.B., S.F., H.C.D., M.E.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

22 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.Ç., Y.D., S.F., M.M.E., A.Ç. ve M.E.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B. ve H.C.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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