Diyarbakır Bismil'de 11 kişi tutuklandı, 123 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hafta boyunca gözaltına alınan 21 kişiden 11'ini tutuklanırken, 123 araç sürücüsüne 154 bin 39 TL trafik cezası uygulandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hafta boyunca gözaltına alınan 21 kişiden 11'ini tutuklanırken, 123 araç sürücüsüne 154 bin 39 TL trafik cezası uygulandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir hafta içerisinde sürdürülen huzur uygulamaları çerçevesinde 21 şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde hafta boyunca denetim gerçekleştirildi. Sürdürülen huzur uygulamaları çerçevesinde haklarında 4 ile 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı. Denetimler esnasında 7 ruhsatsız tabanca, 76 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet fişek ve yaklaşık 50 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 21 şahıstan 10'u adli denetim şartıyla serbest kalırken 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 motosiklet trafikten men edildi

İlçede plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda 1 adet çalıntı, 10 adet motor, şasi numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen 1 adet çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken 10 adet motor, şasi numarası kazınmış motosiklet ise trafikten men edilerek, sahiplerinin tespit edilebilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan, huzur uygulamaları çerçevesinde denetlenen bin 366 aracın 123'üne ise farklı madde ihlallerinden toplamda 154 bin 39 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR