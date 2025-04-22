Dinozor Kostümüyle Şehirde Ünlü Olan Genç, Motosiklet Kazasında Ağır Yaralandı

Dinozor Kostümüyle Isparta'nın kalbini fetheden genç trafik kazasında ağır yaralandı

Dinazor kostümüyle polis çevirmesini takılmış, diyalogları gülümsetmişti

Hastanede tedavi süreci devam eden genç sokaklara dönmenin hayalini kuruyor

Fenerbahçe sevgisiyle güç bulan gençten Ali Koç'a dinozor kostümü talebi

ISPARTA - Isparta'da dinozor kostümüyle dikkat çeken ve polislerin GBT sorgusunda tanınarak gülümseten anlara imza atan 17 yaşındaki genç, geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Altı kaburgası kırılıp omurgası zedelenen genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ailesinin Fenerbahçe formalarıyla yaptığı sürprizle moral bulan genç, taburcu olduktan sonra Fenerbahçeli bir dinozor kostümüyle yeniden sokaklara dönmenin hayalini kuruyor.

Yaklaşık iki ay boyunca her gün dinozor kostümü giyerek Isparta sokaklarını renklendiren 17 yaşındaki Berkay Başa, kısa sürede şehrin en çok konuşulan ismi olmuştu. Esnafın ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen Başa, bir gün polis ekiplerinin GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolüne takıldı. Dev dinozor kostümünün içinden çıkan gençle polisler arasında geçen o diyalog, izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Ancak eğlenceli anlarla hafızalara kazınan genç, kısa süre sonra talihsiz bir kaza geçirdi. 17 Nisan 2025 Perşembe günü motosikletiyle seyir halindeyken önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için ani fren yapan Başa, yere düşerek ağır yaralandı. Kazanın ardından altı kaburgası ve omurga kemiği kırılan genç, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya neden olan aracın olay yerinden kaçtığı ve halen tespit edilemediği öğrenildi. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

"Dinozor kostümüyle ünlendim, sonra nazar değdi ve kaza geçirdim."

Yaşadığı kazayı hastane odasında anlatan Başa, "Dinozor kostümüyle ün kazandım, sonra nazar değdi. Önüme çıkan arabaya çarpmamak için fren yaptım, bir anda yere düştüm. Gözümü hastanede açtım. Sadece altı tane kaburga kemiğim kırıldı. Kazadan sonra bana çarpan araç arkasına bile bakmadan kaçtı. O an 'İnsanlık ölmüş' dedim. Şikayetçi olduk. Ama ben iyileşince yine kostümümü giyeceğim, yine sokaklara döneceğim" şeklinde konuştu.

"Oğlum formalı sürprizi görünce mutluluktan hüngür hüngür ağladı"

Kazadan sonra hastane süreci başlayan Başa'ya ailesi unutamayacağı bir moral gecesi hazırladı. Büyük Fenerbahçe taraftarı olan gence, ailesi tarafından hastane odasında Fenerbahçe formalarıyla sürpriz yapıldı. Başa'nın annesi ise o anları, "Akşam saatlerinde bir telefon geldi, 'Oğlunuz kaza yaptı, hastaneye götürüyoruz' dediler. Hemen hastaneye koştum. Altı kaburgasının kırık olduğunu ve omuriliğinde hasar bulunduğunu öğrendim. Tedavi süreci başladıktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Oğlum, dinozor kostümüyle çocukları güldürmeyi çok seviyor. Fenerbahçe'ye olan sevgisini bildiğim için formalar aldım. Hep birlikte formalarımızı giyip odasına girdik. Bizleri öyle görünce mutluluktan hüngür hüngür ağladı. O günden sonra ilk kez tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıktı. Buradan Fenerbahçe'ye 17 yaşındaki oğlum için sesleniyorum. Lütfen onun için kazanın. Yalvarıyorum" sözleriyle anlattı.

"Şampiyonluk gelmedi bari Fenerbahçeli bir dinozor kostümü gelsin"

Başa ise yapılan bu sürpriz kendisine çok fazla moral olduğunu ve ilk defa yataktan kalktığını belirterek, "Onları öyle görünce gerçekten ağladım, çünkü çok mutlu oldum. En son şampiyon olduğumuzda ortaokula gidiyordum şampiyon olamadık, şimdi son sınıfa gidiyorum gene şampiyon olamadık. Fenerbahçe kaybedince ağrılarım çok artıyor, hatta hüngür hüngür ağlıyorum moralim çöküyor. Sayın Ali Koç'tan bir ricam var, madem Fenerbahçe şampiyon olamıyor bari lütfen bana Fenerbahçeli dinozor kostümü yaptırın. Çok mutlu olurum" dedi.

Geçirdiği kazaya rağmen ne umudunu ne de hayallerini kaybeden Berkay Başa, Isparta sokaklarına yeniden dönmek için gün sayıyor.