Dilencinin telefonunu görenler hayrete düştü

Mardin'de kaydedilen görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.