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Dilencinin telefonunu görenler hayrete düştü

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Mardin'de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

Mardin'de kaydedilen görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dilencinin telefonunu görenler hayrete düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Cikar lan telefonunu

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