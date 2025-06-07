Dilenci Bayılma Numarasıyla Para Topladığı İddiasıyla Sağlık Ekiplerine Direndi

Dilenci Bayılma Numarasıyla Para Topladığı İddiasıyla Sağlık Ekiplerine Direndi
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Eskişehir'de bayılma numarası yaparak para toplayan bir dilenci, sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti. Olay, vatandaşların endişesi üzerine 112 Acil Servis'e yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Eskişehir'de para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığı iddia edilen dilenci, kendisine müdahalede bulunmak için yanına giden sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dilencilik yapan bir erkek şahıs yere serildi. Durumu gören ve endişelenen vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunmak istediği adam tedaviyi kabul etmedi. Bazı vatandaşlar, şahsın para toplayabilmek için bayılma numarası yaptığını iddia etti. Sağlık ekiplerinin şahsa yardımcı olabilmek için 3 defa daha aynı yere intikal ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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