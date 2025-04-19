Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Derekapı Boğa Güreşleri'nde Bakıcıya Boynuz Darbesi

Derekapı Boğa Güreşleri'nde Bakıcıya Boynuz Darbesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri'nde 500 kilogramlık bir boğa bakıcısı Akif Uğur'a saldırdı. Uğur, boynuz darbesiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri'nde 500 kilogram ağırlığındaki bir boğa, bakıcısı Akif Uğur'a saldırdı. Boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırlayan Uğur hastanelik oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da yoğun katılımla başlayan Derekapı Boğa Güreşleri'nde boğalar, kendi kilolarına göre kategorilere ayrılarak mücadele etti. "Ayak" kategorisinde rakibiyle güreşen "Ertuğrul" isimli 500 kilogramlık boğa, karşılaşmayı kazandı.

Güreşin ardından boğayı arenadan çıkarmaya çalışan bakıcısı Akif Uğur, hayvanın aniden kontrolden çıkması sonucu boynuz darbesine maruz kaldı. Boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce havaya savrulan Uğur, yere düşerek yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur, Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından boğa güreşleri kaldığı yerden devam etti. - ARTVİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.