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Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, kasım ayı indirim kampanyaları kapsamında tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla mağaza ve işletmelerde denetimlerini artırdı. Fiyat etiketleri, raf-kasa fiyat uyumu ve indirim şartları mercek altına alındı.

Denizli'de tüketici haklarının korunması amacıyla kasım ayı indirim kampanyalarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünlerin fiyat etiketleri ve satış şartları kontrol edildi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, etiketlerdeki fiyat bilgilerinin okunabilirliği ve raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığı incelendi.

Yıl boyunca sürdürülen denetimler, firmaların kasım ayı indirim kampanyalarına ilişkin duyurularının ardından daha da yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda firma ve mağazalarda satış denetimleri artırılırken işletme yetkililerine, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki fiyat uygulamalarından kaçınılması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği işletmeler hakkında ise gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Yetkililer, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde vatandaşların yüksek indirim oranlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarını karşılaştırmaları ve kampanya şartlarını dikkatlice incelemeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Öte yandan vatandaşlar, karşılaştıkları fiyat etiketi ihlallerini ve gerçeği yansıtmayan indirim uygulamalarını Alo 175 Tüketici Hattı, HFA Mobil Uygulaması veya e-Devlet üzerinden Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığına bildirebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı