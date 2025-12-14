Denizli'de filtre fabrikasını alevler sardı

Denizli'de bir organize sanayi bölgesinde filtre üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, alevler itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Çardak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İkiler Otomotiv Filtre fabrikasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için hem yerden hem de merdiven yardımıyla çatıdan alevlere müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde saatler süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika ise adeta küle döndü. Fabrikadan yükselen kara dumanlar kentin birçok noktasında da görülür oldu.

Yangın kesin çıkış nedeni itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak olan raporla kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ