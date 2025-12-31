Denizli Defterdarlığından sıkı yılbaşı denetimi

Denizli Defterdarlığı, yılbaşı gecesi artan eğlence ve tüketim yoğunluğu nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirecek. 31 Aralık gecesi başlayacak denetimler, yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıksız devam edecek.

Denizli Defterdarlığınca yılbaşı tedbirleri kapsamında oluşturulan denetim ekipleri; il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren alkollü ve alkolsüz eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, barlar, oteller ve perakende satış noktalarında sahada olacak. Denetimlerde, işletmelerin vergi mevzuatına uygunluğu titizlikle incelenecek. Gerçekleştirilecek denetimlerde özellikle yazar kasa kullanımı, fiş ve fatura düzeni, belge düzenine uyum ve kayıt dışı satışlar mercek altına alınacak. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı bildirildi.

Kaçak alkole karşı özel hassasiyet

Denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele oluşturuyor. Ekipler, işletmelerde bulundurulan alkollü ürünlerin bandrol, fatura ve yasal tedarik zinciri kontrollerini yapacak. Kaçak alkol bulundurulduğuna dair şüphede detaylı inceleme yapılacağı, gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

Denetimler gece boyunca sürecek

Denizli Defterdarlığı yetkilileri, yılbaşı gecesi yapılacak denetimlerin sadece cezai işlem odaklı olmadığını, aynı zamanda kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesini amaçladığını vurguladı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için denetimlerin büyük bir titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, işletmelere mevzuata uygun hareket etmeleri çağrısında bulunurken, vatandaşlardan da belge almadan alışveriş yapmamaları ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri istendi. - DENİZLİ