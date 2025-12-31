Haberler

Denizli Defterdarlığından sıkı yılbaşı denetimi

Denizli Defterdarlığından sıkı yılbaşı denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Defterdarlığı, yılbaşı gecesi artan tüketim ve eğlence yoğunluğu nedeniyle geniş kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirecek. Denetimler, özellikle kayıt dışı satışlar ve kaçak alkol üzerinde yoğunlaşacak.

Denizli Defterdarlığı, yılbaşı gecesi artan eğlence ve tüketim yoğunluğu nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirecek. 31 Aralık gecesi başlayacak denetimler, yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıksız devam edecek.

Denizli Defterdarlığınca yılbaşı tedbirleri kapsamında oluşturulan denetim ekipleri; il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren alkollü ve alkolsüz eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, barlar, oteller ve perakende satış noktalarında sahada olacak. Denetimlerde, işletmelerin vergi mevzuatına uygunluğu titizlikle incelenecek. Gerçekleştirilecek denetimlerde özellikle yazar kasa kullanımı, fiş ve fatura düzeni, belge düzenine uyum ve kayıt dışı satışlar mercek altına alınacak. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı bildirildi.

Kaçak alkole karşı özel hassasiyet

Denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele oluşturuyor. Ekipler, işletmelerde bulundurulan alkollü ürünlerin bandrol, fatura ve yasal tedarik zinciri kontrollerini yapacak. Kaçak alkol bulundurulduğuna dair şüphede detaylı inceleme yapılacağı, gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

Denetimler gece boyunca sürecek

Denizli Defterdarlığı yetkilileri, yılbaşı gecesi yapılacak denetimlerin sadece cezai işlem odaklı olmadığını, aynı zamanda kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesini amaçladığını vurguladı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için denetimlerin büyük bir titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, işletmelere mevzuata uygun hareket etmeleri çağrısında bulunurken, vatandaşlardan da belge almadan alışveriş yapmamaları ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz