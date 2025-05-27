Denizli'de Yasak Salep Toplayan Şahsı 547 Bin TL Ceza Bekliyor

Denizli'de Yasak Salep Toplayan Şahsı 547 Bin TL Ceza Bekliyor
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Denizli'nin Buldan ilçesinde yasadışı olarak salep bitkisi toplayan M.T., vatandaşların ihbarı üzerine yakalandı ve 547 bin TL para cezası uygulandı. Salep bitkisi, uluslararası koruma altında ve Türkiye'de toplanması yasak.

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alanda kazı yaparak salep bitkisi toplayan şahsa, 547 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Buldan ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşları ihbarı ile ormanlık alanda kazı yaparak salep bitkisi sökümü yaptığı tespit edilen M.T., söktüğü saleplerle birlikte ele geçirildi. Türkiye'de toplanması yasak olan bitkiyi kaçak yollarla toplayan M.T.'ye 547 bin TL para cezası kesildi.

Salep bitkisi, 1975 yılında 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) ile 183 ülkenin imzasıyla endemik tür olarak koruma altına alındı. 1996 yılından bu yana da Türkiye'de de toplanması yasaklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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