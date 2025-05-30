Denizli'de Tırın Dorsesinden Düşen Mermer Bloğu Facianın Eşiğinden Döndürdü

Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesinden kayan dev mermer bloğu yola düştü. Tırın karşı yönünden gelen otomobil sürücüsü, bir anda önüne düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloğuna çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir mermer ocağından yüklediği mermer bloğunu taşıyan tır, seyir halinde ilerlerken, girdiği bir virajda dorsenin sallanması sonucu taşıdığı dev mermer bloğu kayarak yola düştü. Mermer bloğunun düştüğü esnada karşı yönden gelen otomobil, tonlarca ağırlıktaki bloğa çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Otomobil sürücüsünün ani manevrası bir faciayı engelledi. Mermer bloğunun otomobilin önüne düşme anı araç kamerasına an ve an yansıdı. Facianın kıl payı atlatıldığı anlara ait görüntülerde, virajı dönen tırın dorsesinden mermer bloğun yola düştüğü ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. - DENİZLİ