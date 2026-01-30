Haberler

Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Güncelleme:
Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de etkili olan şiddetli rüzgar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına neden oldu. Bir lüks aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün gece Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısının ardından kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasara neden olurken, bir evin çatısı ise uçarak komşu evin bahçesine düştü. Ara ara şiddetini bir hayli arttıran rüzgar vatandaşların yürümesini dahi zorlaştırdı. Kuvvetli rüzgar, kapı önlerinde bulunan çöp kovaları ile bazı işletmelerin girişlerine koyduğu tabelaları da uçurdu. Kentte yaygın olarak kullanılan balkon perdelerinin birçoğu hasar gördü. - DENİZLİ

