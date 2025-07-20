Denizli'de Düğünden 3 Gün Sonra Kaybolan Teknik Direktör Bulundu

Denizli'de yeni evlenen ve düğünden 3 gün sonra takılarla birlikte ortadan kaybolan teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar polis ekipleri tarafından bulunarak, evine geri döndü.

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi. Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan paralar ile altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi. Hüseyin Cumhur Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.

Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin detaylı araştırması sonucu bulundu. Acar'ın ailesiyle görüşerek, evine geri döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ