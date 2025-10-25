Haberler

Denizli'de Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir grup genç, akaryakıt istasyonunda çalışanın yanında rahat tavırlarla madeni yağ çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların holdara bulunan yağ standından madeni yağ alırken umursamaz bir şekilde davranmaları dikkat çekti.

Denizli'de rahat ve umursamaz tavırları ile çalışanın yanı başında hırsızlık yapan grup güvenlik kamerasına yansıdı. Stanttan aldıkları madeni yağı araçlarına boşaltıp, etrafta arama yaptılar.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna otomobilleri ile gelen bir grup genç, madeni yağ standından aldıkları yağı araçlarına boşalttı. Kulübede bulunan çalışanı dahi umursamaz tavırlarla çevrede aramada yapan genç grup, daha sonra akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Hırsızlık anları ise akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, istasyona gelen 2 erkek bir kadın şahıs, madeni yağların bulunduğu standa yöneliyor. Erkek şahıslardan biri eline bir şişe madeni yağ alıp, diğer madeni yağlarında özelliklerine baktığı görülüyor. Daha sonra araçlarına yönelen grup, madeni yağı araca boşaltırken, çevrede de arama yaptıkları anlar dikkatlerden kaçmadı. Hemen yanlarında bulunan kulübedeki akaryakıt istasyonu çalışanını umursamayan grup, daha sonra kulübedeki çalışanla bir süre sohbet ettiği görülüyor. Rahat tavırları ile dikkat çeken grup daha sonra araçlarıyla istasyondan ayrılıyor. - DENİZLİ

