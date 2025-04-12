Çorum Oğuzlar'da Ceviz Ağaçları Don ve Kar Sebebiyle Zarar Gördü

Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağaçları kar yağışı ve don sebebiyle zarar gördü. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır" dedi.

Çorum'da dün etkili olan kar yağışının ardından, hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Kar ve soğuk hava sebebiyle, Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki meyve ağaçları ise zarar gördü. Tomurcuklanan ve çiçek açma dönemine giren ceviz ağaçlarının dalları donla birlikte karardı. Don sebebiyle büyük bir verim kaybının yaşanacağını söyleyen üreticiler, destek istedi.

"Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur"

Yaşanan durumla ilgili bilgiOğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Oğuzlar cevizimiz bu sene 11 Nisan 2025 tarihi itibariyle çok yoğun şekilde zarara uğramış durumda. Oğuzlar cevizimiz meyvesi gözüktüğü halde dallarıyla beraber bitmiştir. Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır. Allah'tan gelen bir şey. Dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi sebebiyle dona sebep olmuştur. Bütün filizler donmuş, buzları bile üzerinde. Bütün üreticimiz zarar görmüştür. Devletimizden destek bekliyoruz. TARSİM'e sigorta yaptıran üreticilerimizin zararı karşılanacaktır ama arazisi 2B olan veya büyüklerinden kalan arazilerde üretim yapan üreticilerimiz sigorta yaptıramamıştır. Bütün ürünleri de zarara uğramıştır" dedi. - ÇORUM