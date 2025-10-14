Çorum'da Lastik Tamirhanesinde Yangın

Haberler

Çorum'un Aşağı Sanayi Sitesi'nde bir lastik tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Aşağı Sanayi Sitesi Tarım Caddesi ile Çelik 3. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

