Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması

Güncelleme:
Çorum'da bir esnafın, sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirerek mali yaptırımlara maruz kaldığını iddia etmesi üzerine, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada esnaf hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, esnafa mali denetim yapılmadığı ve iddiaların yanıltıcı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Çorum'da hükümeti eleştiren esnaf hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarıyla Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, mali yaptırıma tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığının tespit edilmesi üzerine iddiada bulunan şahıs hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çorum'da M.K. isimli şahıs, sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı videoda, satış yapamayan esnafa Maliye tarafından ceza kesildiğini iddia etti. M.K. hakkında sosyal medya platformlarından hükümeti eleştirdiği için soruşturma açıldığı yönündeki haberler ve paylaşımların yapılması üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, M.K.'nin paylaşımının yapıldığı yerdeki esnafa herhangi bir mali denetim yapılmadığı ve mali yaptırıma tabi tutulmadığının tespit edilmesi üzerine, şahıs hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı ve sürecin titizlikle devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili eksik ve maksadını aşan haberler yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Şüpheli M.K.'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığı, çarşının bomboş olduğu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
