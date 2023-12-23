Çorum'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- İskilip karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul T. idaresindeki 05 AU 901 plakalı hafif ticari araç, karayolu üzerinde duran 19 LK 608 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ertuğrul T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM