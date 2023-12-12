Üye Girişi
Haberler

Çorum'da 78 yaşındaki kadının evi kundaklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 78 yaşındaki kadının evi kundaklanarak ateşe verildi. Olay sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da 78 yaşındaki kadının evini kundakladılar

ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 78 yaşındaki kadının evi kundaklanarak ateşe verildi.

Olay Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 58. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki N.E.'ye ait müstakil bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, 78 yaşındaki N.E.'nin olay esnasında kızının evinde olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Çorum Olay İtfaiye Suç 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? 12 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title