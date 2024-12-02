Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi

 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu

Çorlu'da Taksi Durağının Camları Kırıldı, Esnaf Taşınmak İstiyor

Çorlu'da Taksi Durağının Camları Kırıldı, Esnaf Taşınmak İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Borsa Taksi durağına kimliği belirsiz kişilerce yapılan taşlı saldırı sonrası taksi esnafı, durağın yerinin değiştirilmesini talep ediyor. Esnaf, daha önce de benzer saldırılara maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Tekirdağ'da tarihi Çorlu Borsa Meydanı olarak bilinen kavşakta bulunan Borsa Taksi kulübesinin kimliği belirsiz kişilerce camının kırılması nedeniyle taksici esnafı durağın taşınmasını istiyor.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Çorlu Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak ile Fatih Caddesi kavşağında bulunan Borsa Taksi durağının, kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı sonrası camları kırıldı.

"Durağın yeri değişsin"

Durağa gelince şoke olan taksi esnafı Ural Uluğ, saldırgan şahıslara tepkisini dile getirdi. Durağın bölgeden kaldırılmasını isteyen Uluğ, "Yaklaşık 4 ay önce de durağın camlarına zarar verilmişti. Polise gidip şikayetimizi yaptık ve yine bir kez daha camları kırdılar. Muhtemelen bu şahıslar küçük yaşta şahıslar. Yani artık bunlardan bunaldık. Bu durağın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Burada can güvenliğimiz yok. Başkanımız da sağ olsun yardımcı oluyor. Ancak defalarca talep ettik sonuç yok. UKOME'nin bir an önce durağımızın yerini değiştirmesini istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.