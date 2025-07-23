Çorlu'da Fren Yerine Gaza Bastı, Otomobil Pastaneye Daldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir otomobil pastaneye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, pastaneye daldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracını park etmeye çalışan N.P.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu pastaneye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili İlçe Trafik Büro Amirliği tarafından kaza raporu tutuldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa