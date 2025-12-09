Haberler

Emniyetten öğrencilere tekvando kıyafeti sürprizi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ÇOGEP projesi kapsamında, Göktürk İlkokulu'nda tekvando kursuna katılan 20 öğrenciye tekvando kıyafeti dağıtıldı. Proje, öğrencilerin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini ve özgüven kazanmalarını hedefliyor.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen çalışma ile Göktürk İlkokulu'nda tekvando kursuna katılan 20 öğrenciye tekvando kıyafeti hediye edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" projesi kapsamında, öğrencilerin sosyalleşmesine ve spora yönlendirilmesine yönelik bir etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Göktürk İlkokulu'nda öğrenim gören 20 öğrenci için tekvando kursu faaliyeti başlatıldı. Kursa katılan öğrencilerin spor faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmeleri amacıyla tekvando kıyafetleri temin edilerek çocuklara hediye edildi.

Projenin, öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı, spor aracılığıyla özgüvenlerini ve sosyal becerilerini artırmayı hedeflediği belirtildi. Tekvando kursu, planlanan program doğrultusunda devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
