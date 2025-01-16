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Cizre'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Cizre'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 2 bin 673 adet elektronik sigara, 7 bin 970 paket tütün mamulleri ve 30 adet elektrikli ocak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kargo aracında 3 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir kargo aracında yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 673 adet elektronik sigara, 7 bin 970 paket muhtelif tütün mamulleri ve 30 adet elektrikli ocak olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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